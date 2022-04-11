Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который напал на фармацевта с молотком. После этого екатеринбуржец поджег квартиру, где проживал с матерью. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в декабре 2021 года. Мужчина зашел в одну из аптек города и потребовал денег у девушки-фармацевта, угрожая той молотком. Свердловчанка вынуждена была перевести обвиняемому 1 тысячу рублей. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, разбойное нападение раскрыли по горячим следам.

Полученных денег мужчине оказалось мало. Он позвонил матери и потребовал перевести ему некую сумму. Получив отказ, он совершил поджог их совместной квартиры. Пожар уничтожил имущество на сумму свыше 620 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине вменяют совершение разбоя с угрозой насилия и умышленное уничтожение имущества путем поджога.