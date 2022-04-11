Вашингтон, 11 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Американский актёр Кевин Спейси обратился в федеральный суд Манхэттена с просьбой остановить дело о домогательствах, направленное против него. Об этом вечером 10 апреля сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Клуб миллиардеров». Реж. Джеймс Кокс. 2018. США Кевин Спейси

Известно, что в 2017 году актёру были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, совершенных в отношении актёра Энтони Рэппа в начале 1980-х годов. Спейси, в свою очередь, отрицает случившееся.

Напомним, что после выдвижения обвинений против Спейси в 2017 году, его кинокарьера в Голливуде «пошла ко дну». Последний раз актёр принимал участие в съёмках итальянского фильма «Человек, который притягивал золото» в 2021 году.