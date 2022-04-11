Пермь, 11 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Перми завершилось расследование уголовного дела о хулиганстве в аэропорту Перми. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

По данным следствия, в январе 2022 года в зале ожидания аэропорта дебоширил пьяный мужчина. Он нецензурно ругался и провоцировал своим поведением конфликтные ситуации, препятствуя нормальной работе по организации пассажирских перевозок. Сотрудницу аэровокзала дебошир ударил кулаком по голове.

Противоправные действия мужчины пресекли транспортные полицейские. Ему инкриминировали хулиганство.