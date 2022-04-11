Мадрид, 11 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон и кандидат на переизбрание Альфонсо Фернандес Маньюэко встал на защиту соглашения регионального отделения «Народной партии» (Partido Popular) с «Голосом» (Vox). Об этом пишет агентство EFE.

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По его словам, договор с «Голосом» был «полезным» для «улучшения качества нашей демократии». Маньюэко потребовал, чтобы действия будущего коалиционного правительства анализировались сторонними экспертами «без предрассудков» и «без предвзятых нападок».

Маньюэко также напомнил, что он возглавил переговорный процесс как лидер регионального отделения партии, набравшей наибольшее число голосов на последних выборах в Кастилии и Леоне.

Как ожидается, глава правительства региона будет переизбран на свою должность при поддержке 31 голоса от «Народной партии» и 13 голосов от «Голоса».