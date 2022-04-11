Донецк, , 14:27 — REGNUM Жители некоторых районов Мариуполя фактически остаются заложниками украинских боевиков, хотя большая часть города уже освобождена. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил представителям иностранных СМИ.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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По его словам, все те жители, кто хотел, уже покинули большинство районов, освобождённых от украинских националистов. Люди продолжают выезжать из небезопасных территорий в безопасные места.

«Те районы, их немного, которые находятся вблизи завода «Азовсталь», там ещё ситуация остается сложной. И некоторые люди еще буквально находятся в заложниках у ВФУ», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что текущую ситуацию нельзя сравнить с первыми этапами освобождения города, когда в заложниках находились все мариупольцы.

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