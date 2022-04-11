Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пожар в квартире на юге Петербурга, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей, произошел из-за электронной сигареты. Предварительную причину пожара обнародовала прокуратура Санкт-Петербурга.

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Ранее стало известно, что утром 11 апреля в доме 5/3 по Загребскому бульвару начался пожар. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 29 кв. метров. В результате ЧП пострадали семь человек. Состояние одного взрослого и двух детей врачи оценили как крайне тяжелое.

По данному факту начата процессуальная проверка, прокуратура Фрунзенского района поставила на контроль ее ход и результаты.

«Предварительной причиной пожара стало возгорание электронной сигареты. В настоящее время прокуратура координирует действия контролирующих и правоохранительных органов по ликвидации последствий пожара», — уточнили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.