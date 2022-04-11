Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге до 17 апреля принимают заявки для участия в конкурсе на лучший логотип к 300-летию города. Автор работы-победителя получит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

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Конкурс проходит в четыре этапа. На первом ведется прием заявок и работ. На втором этапе жюри выберет лучшие логотипы. Третий этап продлится с 25 апреля по 17 мая и предполагает проведение всенародного голосования. На завершающем этапе выберут победителя с учетом оценок экспертов.

Отмечается, что каждая из представленных работ должна содержать цифры «300» и название города. Логотип отразит исторические и культурные особенности Екатеринбурга.