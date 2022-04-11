Черкесск, 11 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия заняла третье место по выполнению программы догазификации населенных пунктов. Из поступивших почти 2 тыс. заявок исполнены в настоящее время уже более 60%, сообщил 11 апреля глава республики Рашид Темрезов.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

«На сегодняшний день от жителей Карачаево-Черкесии подано 1950 заявок на догазификацию. Из них для 1172 — уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению до границ земельного участка. <…> Карачаево-Черкесия вышла на третье место среди регионов РФ по реализации проекта социальной догазификации», — написал Темрезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Карачаево-Черкесии также рассказал, что в регионе действует программа по оказанию материальной поддержки ряду категорий граждан. Им выплачиваются субсидии на покупку газового оборудования и на проведение газовой разводки внутри земельного участка.

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