Москва, 11 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Действия США и их союзников против России снизили значимость доллара как мировой валюты, и могут изменить финансовую систему навсегда, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Поскольку страны всего мира увидели, как Запад не останавливается ни перед чем, превращая свою валюту в предмет угроз и манипуляций, то глобальные последствия всего этого могут иметь гораздо более сильные последствия для международных финансов.

Санкции против России можно рассматривать как катастрофу для мировой экономики. Рост цен на нефть и газ подпитывает инфляцию, которая во многих странах достигла самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.

Финансовые рынки резко упали, уничтожив триллионы долларов богатства. Западные санкции перешли то, что раньше считалось красной чертой, в том числе заблокировали доступ России к более чем 300 миллиардам долларов ее собственных резервов Центрального банка.

Если мир потеряет доступ к огромным поставкам энергоносителей, удобрений, зерна и промышленных металлов из России, удар по мировой экономике может стать еще сильнее.

В течение последних двух десятилетий экономические правила и нормы, созданные под руководством США, медленно нарушались и разрушались. Многие страны были возмущены доминированием США, обходом торговых и других правил или их активным подрывом.

Вашингтон, сытый по горло тем, что он видел, как другие пользуются относительно открытым рынком США, начал торговые войны как с друзьями, так и с врагами и парализовал способность Всемирной торговой организации разрешать споры.

Вашингтон избегает любых новых инициатив по либерализации торговли, опасаясь негативной реакции внутриполитической политики.

Тем более что ФРС США, которую неоднократно обвиняли в том, что она медленно распознает возрождение инфляции, может продолжить печатание легких денег уводя мировую экономику в глубокий кризис дальше.

Америка постоянно производит повышение потолка своего государственного долга, что негативно сказывается на экономики стран всего мира, в конечном итоге именно другие страны отдают часть от своего ВВП, обслуживая постоянно растущий долг США.

Когда США увеличивает расходы на своё благополучие, бедные страны всё туже и туже затягивают пояса. Это начинает надоедать и вызывать недовольство, что так же склоняет к отказу от доллара.

Всё это указывает на путь к будущему экономическому порядку, где США не во главе. Тем более, что всё больше и больше стран неохотно следуют за Западом, а стремятся к гораздо более активному, свободному и совместному управлению мировой экономикой.

Соединенные Штаты сами по себе уже не имеют возможности единолично возглавить глобальную экономическую систему без поддержки других стран.

Сегодняшние проблемы и вызовы потребуют совместного глубокого сотрудничества стран и экономик всего мира. Европе, Канаде, Японии, Австралии и США следует признать, что совокупные выгоды от тесного экономического сотрудничества намного перевешивают конфликты по поводу относительного распределения богатства между их странами.

Как резервная валюта доллар США значительно потерял свои позиции и продолжает терять из-за отказа ряда стран мира от международных расчетов в долларах. Российский рубль и китайский юань реально могут потеснить доллар США с лидирующих мест.

К сожалению, полностью уйти от расчётов в американской валюте на данный момент не представляется возможным, но процесс дедолларизации запущен и будет продолжаться и дальше, насколько это возможно. Сейчас мы наблюдаем, как на наших глазах меняется привычный мировой расклад», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, превращение американского доллара в оружие может подорвать эту валюту и расколоть международную финансовую систему, писала Financial Times.

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