Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назначил дату окончания отопительного сезона в городе.

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«Завтра [12 апреля] в Ростове планируем завершить отопительный сезон. В течение пяти суток подряд — с 7 по 11 апреля — среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже + 8 градусов. Это является основанием для отключения отопления», — написал Логвиненко в своём телеграм-канале.

По его словам, с 12 апреля системы теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы и готовить их к следующей зиме.

Напомним, что отопительный сезон в Ростове-на-Дону начался 6 октября 2021 года. Власти отмечают, что он прошёл в штатном режиме. Локальные аварии были устранены в нормативные сроки.

ИА REGNUM отмечает, что одной из локальных аварий стал порыв теплосети на улице Малиновского в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей.