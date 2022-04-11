Омск, , 14:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 132 человека, госпитализированы 35 заболевших (10 апреля — 25). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в федеральном оперативном штабе.

Маски ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области подтверждён 204 721 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе — 198 040 человек.

Напомним, 10 апреля в Омской области выявили 104 носителя коронавируса, выздоровели 112 человек.

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