Самара, 11 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Выплаты победителям регионального конкурса «Молодой ученый» намерены увеличить в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что размер поощрений теперь составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответствующие поправки были утверждены на заседании правительства Самарской области.

«Мы увеличим размер социальных выплат молодым исследователям — победителям областного конкурса «Молодой ученый». Теперь размер выплат победителям конкурса составит: для студентов — 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей — 100 тысяч рублей, для кандидатов — 150 тысяч рублей. Напомню, что ранее эти выплаты осуществлялись в размере 30, 75 и 100 тысяч рублей соответственно», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Он пояснил, что руководство региона увеличивает меры поддержки молодым исследователям и это является очень важным как для региона, так и для России.

Сообщается, что региональный конкурс «Молодой ученый» проводится каждый год для привлечения аспирантов, студентов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области естествознания, гуманитарных, технических, общественных наук. В нем могут принять участие научно-исследовательские работы студентов, соискателей ученой степени кандидата наук, аспирантов и кандидатов наук, которые проживают в Самарской области в возрасте до 35 лет.