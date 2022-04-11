Москва, 11 апреля 2022, 14:17 — REGNUM Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Украине существенно меняют правила игры. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, заявление Борреля является из ряда вон выходящим.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель дважды заявил, что конфликт на Украине должен быть завершён военным, а не дипломатическим путём. После этого он призвал страны ЕС срочно дать Киеву оружие.
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