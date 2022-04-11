Москва, 11 апреля 2022, 14:17 — REGNUM Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Украине существенно меняют правила игры. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, заявление Борреля является из ряда вон выходящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель дважды заявил, что конфликт на Украине должен быть завершён военным, а не дипломатическим путём. После этого он призвал страны ЕС срочно дать Киеву оружие.

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