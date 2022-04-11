Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Республиканцы в случае победы на промежуточных выборах в ноябре заставят американского президента Джо Байдена отказаться от прогрессивной повестки и занять более центристские позиции, об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл 10 апреля, сообщает New York Post.

Митч Макконнелл Gage Skidmore

«Скажем так, Байден баллотировался как умеренный политик. Если я буду лидером большинства в Сенате, а Кевин Маккарти спикером палаты, мы позаботимся о том, чтобы Джо Байден стал умеренным политиком», — сказал Макконнелл.

Макконнелл также выступил с критикой нынешней администрации в части решение проблем в экономике страны.

«Экономика, стремительный вывод войск из Афганистана, внутренняя энергетическая проблема, которую мы уже обсуждали, преступность, проблемы в государственном образовании, у этой администрации действительно полно дел, и я думаю, что их на осенних выборах ждет хорошая встряска», — сказал Макконнелл.