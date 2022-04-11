Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 3. За прошедшие сутки, 10 апреля госпитализированы 20 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 еще 6211 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 405 137 человек.

За 11 апреля в области обнаружили 652 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались пять человек. Это на один летальный исход меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 640.