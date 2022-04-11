Тирасполь, , 14:12 — REGNUM Публикации генштаба украинских войск в социальных сетях о якобы готовящихся российской стороной провокационных действиях на территории Приднестровья являются безосновательными и не соответствуют действительности. Об этом 11 апреля заявили в МИД Приднестровской Молдавской Республики.

Приднестровье PavelD

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«На территории Приднестровской Молдавской Республики не осуществляется никаких военных приготовлений или специальных мероприятий, угрожающих соседней Украине. Объективный анализ ситуации не даёт оснований усомниться в неизменности такой позиции приднестровского государства», — подчёркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что руководство Приднестровья прилагает все необходимые усилия для эффективного обеспечения мира, спокойствия и безопасности в республике. МИД ПМР снова призвал украинскую сторону проявить заботу о собственных гражданах и воздержаться от периодического распространения недостоверной информации, «создающей необоснованную напряжённость».

Напомним, Киев и ранее неоднократно распространял недостоверную информацию, что с приднестровской стороны якобы наносили удары. При этом украинская сторона оборвала все связи с ПМР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля пресс-служба правительства Молдавии в ответ на распространённую киевским режимом информацию, что на приднестровской территории местные вооружённые силы и российские миротворцы якобы готовятся нанести удар по Украине, заявила, что в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не замечены ни мобилизация, ни активизация воинских подразделений.