Оренбург, , 14:12 — REGNUM В Оренбурге чиновники назвали дату, когда отключат отопление в жилом фонде и на социальных объектах. Постановление о завершении отопительного периода уже подписано главой горда Сергеем Салминым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление

Отопительный сезон завершится 13 апреля. Это связано с благоприятным метеопрогнозом. С каждым днем на улице становится все теплее.

Напомним, тепло перестают подавать в дома, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд превышает +8С. Стоит отметить, в 2021 году отопление в городе отключили 16 апреля.