Воронеж, , 14:11 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России не позволяет реализовать планы концессионного строительства школы в Воронеже. Об этом сообщили власти города 11 апреля.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

«Экономическая модель концессии подразумевает постепенное возмещение капитальных и операционных расходов концессионера, в том числе, и по привлекаемым для строительства школы кредитным средствам. Установление Центральным банком ключевой ставки на высоком уровне в значительном объеме увеличивает будущие расходы бюджета. Соответственно, в настоящее время такой формат является нецелесообразным», — прокомментировали решение в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем, подчеркнули в администрации города, поскольку школа в перспективе в этом районе необходима, будет решаться вопрос о её строительстве по другим механизмам.

Ранее стало известно о планах по строительству школы на полторы тысячи мест на улице Покровского в Воронеже в рамках концессионного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ранее повысил ключевую ставку до 20%, с 11 апреля она снижена до 17%.