Элиста, , 14:10 — REGNUM Более 8,5 тыс. жителей Элисты остались без воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 11 апреля.

Водопроводный кран 304cina62

Порывы водопроводов случились в 4-м и 7-м микрорайонах Элисты. В зону отключения попали в общей сложности 22 многоквартирных дома, в которых проживают 8 550 человек. Cоциальные объекты коммунальные аварии не затронули.

Людям подвозят воду тремя водовозками. На месте происшествия работают 13 человек и семь единиц техники. Завершить аварийные работы предполагается к 18:00 мск.