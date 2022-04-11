Москва, , 14:06 — REGNUM Наилучшими шансами потеснить доллар на мировой финансовой арене обладает юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы издания Financial Times о том, что санкционная политика США побуждает многие страны обходить доллар.

Доллар Utmagazine.ru

«Наибольшие шансы здесь имеет юань. Китай – это вторая по масштабам экономика в мире. Если уже не первая. Кроме того, у Китая очень большой экспортный оборот. Это один из крупнейших торговцев на мировом рынке. Поэтому юань имеет наилучшие шансы. И Россия как страна, обладающая очень большими и разнообразными топливно-сырьевыми запасами, тоже имеет шансы на то, что рубль займет довольно заметное место в мировой финансовой системе», — сказал Колганов.

По его словам, свидетельством того, что в мире будет расти количество стран, которые будут отказываться от доллара в пользу других валют, является расширение использования рубля и юаня в торговле Китая и России.

«И, кроме того, есть договоренность Китая и Саудовской Аравии об использовании юаня в расчетах по нефтепродуктам. Это прорывной шаг. Раньше Саудовская Аравия ориентировалась на доллары. Это признак того, что возможны шаги, которые раньше казались немыслимыми», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что доллар продолжит терять свои позиции в международных расчетах.

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