История вопроса

В феврале-марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине несколько десятков западных стран резко усилили антироссийские санкции. Власти РФ отмечают, что такие санкции были бы введены в любом случае, а одним из ответов на новую ситуацию в мировой экономике должно стать ускорение переориентации внешнеэкономической деятельности России на незападные рынки.