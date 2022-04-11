Брюссель, 11 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Европейская комиссия включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиационной безопасности, говорится 11 апреля в заявлении ЕК.

iphotocommerce Самолет

Так, в список попали в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «ЮТэйр».

Попавшим в черный список ЕК российским авиакомпаниям запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Как сообщалоИА REGNUM, страны Европейского союза приступили к разработке шестого пакета антироссийских санкций с «нефтяной опцией».

Читайте также: ЕС разрабатывает санкции против России с «нефтяной опцией» — МИД Литвы