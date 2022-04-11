Москва, 11 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Доминирование доллара не будет подорвано со дня на день, но процесс падения его роли в международных расчетах продолжит набирать обороты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал рассуждения обозревателей Financial Times о том, что власти США рискуют расколоть международную финансовую систему и серьезно подорвать позиции доллара.

Доллары

«Такое видение ситуации было реалистичным уже несколько лет назад. Потому что тенденция к очень медленному, но постоянному падению роли доллара в международных расчетах появилась не сегодня и не вчера. Она появилась давно. Сначала это проявилось в замещении долларовых резервов евровыми (отчасти), а потом появилась тенденция к переходу к расчетам в национальных валютах, — сказал Колганов. — Это был очень сложный процесс, потому что доминирование американской экономики и особенно американской финансовой системы было очень сильным. Но процесс шел. Именно потому, что крупные страны, не входящие в военно-политические альянсы с США, хотели ослабить зависимость от финансового диктата Америки».

Как полагает экономист, США действительно рискуют расшатать свое собственное доминирование в финансовом мире.

«Конечно, со дня на день доминирование доллара не будет подорвано, но процесс продолжит набирать обороты», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что хотя позиции доллара в мире уже не так надежны, как раньше, признаков его фундаментального спада пока не просматривается.