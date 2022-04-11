Москва, , 14:04 — REGNUM ВВП России — это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП РФ в 2021 году составил в текущих ценах 130 трлн 795,3 млрд рублей или $1,65 трлн, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финаенсами Валерий Корнейчук.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Индекс дефлятор ВВП за 2021 год по отношению к иенам 2020 года составил 116,4%. Минэкономразвития прогнозировал рост российской экономики на уровне 3,0% в 2022—2024 годах. Начало спецоперации и введенные на этой основе санкции повлияли на прогнозы роста ВВП.

Основные проблемы в реальном секторе объясняются перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.

Санкции для России— это повод и стимул переформатировать всю систему финансовых, налоговых и административных правоотношений для стимулирования отечественного производителя, импортозамещения, развития бизнес-активности и инициативы граждан.

Санкции можно оценить в 3−4% сокращения ВВП, а не на 11% как прогнозирует ВБ. В настоящее время торгово-экономический баланс России как никогда показывает высокую профицитность.

Величина профицита превышает $200 млрд на фоне высоких цен на энергоносители и сокращения импорта. Предпринимаются меры, способствующие возврату ушедших с российского рынка зарубежных компаний. И это обязательно принесет результаты.

Годовая инфляция в марте месяце ускорилась до 16,69% после 9,15% в феврале. Это максимальный показатель с марта 2015 года. По мнению Банка России, дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям.

После завершения операции в 2023 г. ожидается относительная стабилизация роста цен и возврат к положительным темпам роста ВВП. ВВП, как ожидается, вырастет на 1% и продолжит расти такими темпами в 2025—2029 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк (ВБ) опубликовал прогноз по снижению ВВП России. Он прогнозирует сокращение ВВП на уровне 11,2%.

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