Сеул, 11 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк анонсировал возвращение двух главных персонажей во втором сезоне сериала. Об этом 11 апреля пишет портал Film. ru.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна

По словам автора проекта, к своим ролям в новом сезоне вернутся Ли Джон-джэ (Сон Ки-хун) и Ли Бён-хон (Распорядитель). Также сообщается, что к съёмкам в проекте может вновь присоединиться Чон Хо-ён (Кан Сэ Бёк).

Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара» стартовал в сентябре 2022 года. Всего за месяц после премьеры проект сумел установить абсолютный рекорд стриминга Netflix — 111 млн просмотренных часов.