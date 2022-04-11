Салехард, , 14:04 — REGNUM Сервисная компания «Римера-Сервис-Нижневартовск», производящая оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, готова полностью заместить ушедшие с российского рынка западные фирмы. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания работает на отечественном сырье и оборудовании. При этом она также готова заместить в Ямало-Ненецком автономном округе программное обеспечение западных фирм, предназначенное для нефтегазодобывающей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что концерн из Костромы «Медведь», производящий вентиляционные системы и теплообменное оборудование, на треть увеличил продажи своей продукции на фоне антироссийских санкций Запада.