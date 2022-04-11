Красногорск, , 14:02 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 52 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 673 человека выздоровели после COVID-19.

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