Красногорск, 11 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 52 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 673 человека выздоровели после COVID-19.