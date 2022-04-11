В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 52 человека
Красногорск, 11 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 52 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
Тест на коронавирус
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 68 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 673 человека выздоровели после COVID-19.