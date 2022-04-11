Кабул, 11 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Сборная Афганистана по футзалу сыграет с командой Узбекистана за выход в финальную часть Кубка Азии. Как сообщает 11 апреля Ariana News, матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Бишкеке, столице Киргизии.

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Реза Карими, член национальной сборной по футзалу, опубликовал в своём аккаунте в соцсети сообщение по поводу сегодняшней игры: «Мы довольны своим выступлением. Сегодня мы будем играть против Узбекистана, а завтра против Непала. Мы готовы использовать свой шанс на участие в Кубке Азии, который пройдет в Кувейте через полгода».

Накануне, 10 апреля, в первом матче сборная Афганистана сыграла с командой Таджикистана вничью со счетом 4:4.