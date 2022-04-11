Таиз, Йемен, 11 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы (известные как хуситы) обстреляли районы города Таиз из крупнокалиберной артиллерии, нарушив условия режима прекращения огня. Об этом 11 апреля сообщает Belqees-TV со ссылкой на источник в вооружённых силах Йемена.

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По данным источника, на территории города упали 4 артиллерийских снаряда. Собеседник журналистов издания отметил, что за сутки повстанцы 676 раз обстреляли позиции армии и её союзников.

Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в районе города-порта Ходейда на востоке страны, отметил источник.

Ранее стороны гражданской войны в Йемене объявили о введении режима прекращения огня сроком на два месяца. При этом обе стороны конфликта ежедневно обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.