Тарумовский район, Дагестан, , 13:59 — REGNUM В Дагестане под суд пойдет директор государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «Тарумовский район». Её обвиняют в мошенничестве на 1,2 млн рублей, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следствие установило, что обвиняемая в 2017 году вошла в состав преступного сообщества, созданного рядом руководителей министерства труда и соцразвития республики. В составе сообщества она похитила 1,2 млн рублей, составляя подложные документы о якобы оказании социальных услуг инвалидам и пенсионерам. В 2018 году чиновница прекратила преступную деятельность. А остальные участники аферы за несколько лет похитили в общей сложности свыше 600 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Оно будет рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

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