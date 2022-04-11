София, , 14:04 — REGNUM Болгария решила в одностороннем порядке выйти из соглашений с Россией по обмену секретной информацией. Об этом сообщает 11 апреля болгарская газета «24 часа».

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Издание отмечает, что решение о выходе из соглашения болгарское правительство приняло 7 апреля. Теперь министерству иностранных дел поручено проифнормировать об этом российскую сторону.

В 2007 году Москва и София подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Документ регламентировал обмен такими данными между спецслужбами, механизмы передачи и хранения секретных сведений.

Соглашение помогало двум странам сотрудничать в борьбе с терроризмом, отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Болгария объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата.

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