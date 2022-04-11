Загреб, , 13:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Хорватии потребовало вывезти из страны часть сотрудников российского посольства. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны», — сообщили агентству в диппредставительстве РФ.

Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россию должны покинуть 45 польских дипломатов: информация об этом доведена до сведения Варшавы.

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