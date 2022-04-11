Загреб, 11 апреля 2022, 13:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Хорватии потребовало вывезти из страны часть сотрудников российского посольства. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россию должны покинуть 45 польских дипломатов: информация об этом доведена до сведения Варшавы.
Читайте также: МИД России объявил о высылке 45 польских дипломатов