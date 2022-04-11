Загреб, 11 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Хорватии потребовало вывезти из страны часть сотрудников российского посольства. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

«Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны», — сообщили агентству в диппредставительстве РФ.

Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россию должны покинуть 45 польских дипломатов: информация об этом доведена до сведения Варшавы.

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