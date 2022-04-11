Корочанский район, Белгородская область, 11 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Возместить 3,2 млн рублей ущерба, причинённого почвам, обязал суд предприятие «Ветсанутильзавод «Корочанский» в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

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Ветсанутильзавод специализируется на производстве готовых кормов для животных. В апреле 2019 года специалисты ведомства установили, что предприятие сбрасывало жидкие производственные отходы в природный овраг. Концентрация загрязняющих веществ превысила допустимые значения, экологи рассчитали ущерб — 3,2 млн рублей.

Арбитражный суд Белгородской области в полном объёме удовлетворил исковое заявление Росприроднадзора.