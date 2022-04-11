Янгу, , 13:55 — REGNUM Лесной пожар опалил горные районы южнокорейского города, расположенного недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарной службы.

Лесной пожар

Согласно опубликованным данным, пожар начался в уезде Янгу провинции Канвондо (~ 175 км к северо-востоку от Сеула и в 20 км к югу от границы с КНДР) 10 апреля и быстро распространился из-за сильного ветра.

Сообщается, что огонь выжег 521 га леса. О пострадавших и уничтоженных объектах собственности не сообщается.

Для тушения лесного пожара было задействовано 27 вертолетов и около 1300 членов пожарной бригады.

Ранее во многих регионах Южной Кореи объявили предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в связи с высокой пожарной опасностью.

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