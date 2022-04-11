Париж, 11 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Прокуратура города Ренн во Франции начала расследование после случаев насилия и вандализма, произошедших в центре города после объявления результатов выборов, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Демонстрации причинили серьезный ущерб собственности города. Виновные понесут наказание в виде штрафа в размере 75 000 евро.

Вскоре после объявления результатов выборов во Франции около 500 человек, в основном молодые люди, некоторые из них были в капюшонах, устанавливали баррикады, портили фасады банков, разбивали витрины магазинов и автобусные остановки.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр французского города Ренн Натали Аппер решительно осуждает ущерб, нанесенный протестующими центру города.