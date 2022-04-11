Элиста, , 13:54 — REGNUM Заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Калмыкия назначен полковник юстиции Игорь Соболь. Соответствующий приказ подписал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 11 апреля.

Следственный комитет Sledcom.ru

Игорь Соболь — уроженец города Унеча Брянской области. Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности старшего следователя Волго-Донской транспортной прокуратуры. Работал также следователем по особо важным делам следственного отдела главного управления генпрокуратуры России в Южном федеральном округе, старшим прокурором отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры Чечни. С 17 мая 2017 года трудился на посту заместителя руководителя следственного управления СКР по Чеченской Республике.

Награждён государственными и ведомственными наградами.