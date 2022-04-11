Кабул, , 13:54 — REGNUM Женская торгово-промышленная палата в афганской провинции Герат возобновила свою деятельность после нескольких месяцев бездействия. Чиновники палаты говорят, что они работают над расширением рабочих мест для женщин и обеспечением их условиями для деятельности. Об этом сообщает TOLOnews.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Они добавляют, что в последние недели женский бизнес снова развивается.

«Тот факт, что Торгово-промышленная палата вновь открылась и продолжает свою деятельность, мотивировал женщин возобновить свой бизнес», — сказала Бехназ Сельджуки, директор Женской торгово-промышленной палаты.

Между тем, ряд деловых женщин в Герате говорят, что в последние месяцы они понесли финансовые потери из-за приостановки своей деятельности. Они хотят увеличить объёмы производства и экспортировать свои товары за границу.

«Каждая женщина, которая в настоящее время работает, удовлетворяет потребности своей семьи», — говорит предприниматель Эклима Рахими.

«Стимулируйте экспортный сектор Афганистана, чтобы наши товары могли вывозиться в другие страны без налогов», — сказал торговец Сиддик Тамаски.

Местные чиновники в Герате говорят, что они предоставляют деловым женщинам провинции все возможности. Они следят за тем, чтобы на западе страны не было ограничений на предпринимательскую деятельность женщин.

«Мы заявляем о готовности Исламского Эмирата оказать любую посильную помощь, как, например, выдача виз и содействие экспорту товаров», — сказал Мохаммад Зубайр Динпарвар, директор департамента по торговле и промышленности провинции Герат.

«Все возможности в рамках ислама будут предоставлены нашим сёстрам, афганским женщинам для осуществления ими экономической, культурной и научной деятельности», — заявил Наим-уль-Хак Хаккани, директор департамента информации и культуры Герата.

В настоящее время 130 женщин-предпринимателей являются членами Женской торгово-промышленной палаты Герата. По словам официальных лиц, десятки женщин-предпринимателей покинули Афганистан из-за событий в стране.

По данным Торгово-промышленной палаты Герата, более 1500 женщин и девушек в провинции неофициально занимаются предпринимательской деятельностью.