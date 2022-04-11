11 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 15:01 — REGNUM То, что роль доллара на фоне устроенной Соединенными Штатами экономической войны России стала падать, признали уже и в мировом сообществе. А вот то, что и глобальные планы Штатов по технологическому превосходству и цифровому доминированию в результате санкций в отношении России могут быть нарушены, судя по всему, США поняли сами. Мировому же сообществу осталось осознать, что американские технологии — будь то связь, беспилотные автомобили, умные устройства и другие прочие приятные техно-удобства, вошедшие широко в мир по примеру доллара, могут в будущем выставить непослушных или неугодных за пределы общепринятой системы. В принципе, сегодняшние санкции в отношении России являются разоблачительными для Америки. Если не иностранные политики, сдержанные своими интересами, то жители иностранных государств сегодня, воочию наблюдая за событиями, могут осознать, что эти самые события условно завтра затронут их самих. Тот шквал ограничений, который посыпался на Россию, говорит о том, что США за ценой не постоят ради собственных амбиций, даже если придется утянуть на дно весь мир.

Доллар и юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Навязывая государствам исключительно свое понимание мира, США пользуются далеко не мирными инструментами. Как сообщало на днях информагентство РИА Новости, в Международном валютном фонде (МВФ) уже пришли к выводу, что антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты, причем тогда как мир уже давно склоняется к альтернативной финансовой системе. Особого внимания заслуживает то, что представители МВФ заметили, как положение доллара как главной резервной валюты мира позволяет американцам использовать этот, подчеркнем, финансовый инструмент в политических целях. При этом введение экстерриториальных торговых ограничений, как известно, сказывается на всей мировой экономике, а для самого доллара, который опять же является резервной валютой в мировой экономике, оборачивается эффектом бумеранга — доля доллара, как указала первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, в международных расчетах сжимается. И сейчас этот процесс ускорился. Доллару рано или поздно, считает представитель МВФ, придется уступить лидерство. Предполагается, что в итоге возникнет система из трех валют: доллара, евро и, вероятно, юаня. В то же время в Financial Times, как пишет издание, считают, что нынешняя геополитическая напряженность послужит триггером активного внедрения цифровых финансов — как криптовалют и стейблкоинов, так и цифровых денег, эмитируемых центральными банками. Автор публикации для журнала Valeurs actuelles — французский политолог и экономист Александр дель Валль, как пишет РИА Новости, также отмечает, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня. Французский экономист и вовсе предположил, что самому понятию «нефтедоллар» скоро «придет конец».

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022 Nato.int

Несложно провести параллель с тем, как доллар, являясь доминирующей валютой в мире, строит миру козни, так и американские технологические компании, занимающие доминирующее положение, манипулируя не только общественным мнением, но и вполне экономическими инструментами, могут дойти до сегрегации населения. На фоне заявлений и действий западных политиков вполне можно представить себе подобное развитие событий. Весь вопрос только в том, кто завтра не угодит Западу, куда заведут их личные фантазии и амбиции. Поэтому сегодняшние санкции в отношении России, скорее всего, послужат не только пересмотру отношения к доллару, но и в принципе ко всему тому, где США занимают лидирующие позиции. Собственно, тот же Евросоюз (ЕС) уже несколько лет подряд работает над законопроектами «о цифровых услугах» и «о цифровых рынках», целью которых является борьба с монополизмом и злоупотреблением своим положением цифровых гигантов. И хотя представленные Еврокомиссией законопроекты, конечно же, прямо не обозначают конкретные компании или цифровые платформы, на которые распространятся их нормы, но для наблюдателей совершенно очевидно, что речь может идти о Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Twitter, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Alibaba. При этом примечательно, что «Закон о цифровых рынках», предложенный Еврокомиссией еще в декабре 2020 года, обсуждается в ЕС, как сообщало в конце марта издание «Коммерсантъ», до сих пор. Со ссылкой на публикацию The New York Times издание указывает, что усилия лоббистов, представлявших интересы технологических корпораций, по смягчению положений закона были одними из самых активных за последние годы в ЕС. Закон критиковали и власти США, посчитавшие, что он направлен прежде всего против американских компаний.

Стоит ли сейчас удивляться тому, что США одумались и отменили часть санкций, введенных против России. Как сообщало на днях издание «Ведомости», минфин США разрешил экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете. Среди прочего, пишет издание, это касалось мессенджеров, программ для видеоконференций, чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов. Мнения российских экспертов насчет частичной отмены санкций в части поставок технологий в Россию разделились. Одни увидели политическую подоплеку, другие — экономическую. Глава комитета по информтехнологиям Госдумы Александр Хинштейн, как указывает издание, считает, что это решение могло быть связано с тем, что «интернет-платформы и ПО — идеальные инструменты для влияния на общественное мнение, а также слежки». По мнению гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, американские санкции в части IТ-технологий, по сути, должны затрагивать функционирование американских же технологических платформ, по-прежнему работающих в России. То есть введением данных санкций США как бы наказывают сами себя, поэтому их отмена вполне логична. В то же время, по словам источника издания, близкого к одному из федеральных министерств России, движет США желание сохранить инфраструктуру доступа населения к информации, мол, Штатам невыгодно распространение в России мнения о снижении качества связи, которое может привести «к консолидации населения против США и Европы». При этом отмена санкций, по его мнению, не отменяет ранее введенных процедур американского экспортного контроля. Замглавы комитета по связи Госдумы Антон Горелкин заявил «Ведомостям», что «США просчитывают возможные потери: если наше импортозамещение окажется в долгосрочной перспективе успешным, таким образом появится конкурентное предложение». Иными словами, Штаты осознали, что своими же санкциями они угрожают собственной технологической монополии, потому и отменили их.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая Kremlin.ru

Отметим, что, с одной стороны, уже то, что США способны усмирить свой воинствующий нрав и готовы к компромиссам, безусловно — позитивный тренд, с другой — вопрос: что кроется за этим компромиссом. Не исключено, что, теряя лидирующие позиции в традиционной финансовой системе, США не хотят утратить таковые в технологической сфере, особенно на фоне развития в мире цифровых платежей. Но вряд ли кто-то сегодня «обманываться рад». Как справедливо отметил в беседе с «Известиями» директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов, российские пользователи уже увидели, как одномоментно были отозваны лицензии, ключи, опции и заблокирована техническая поддержка иностранных решений (например, Cisco и Poly). И вряд ли сейчас, по его словам, кто-то готов спокойно вернуться к использованию ушедших сервисов, особенно корпоративные пользователи или госсектор, которым нужно обеспечивать повышенную безопасность информации. Добавим, что в данном контексте речи сейчас не идет о том, плохи ли, хороши ли криптовалюты или цифровые национальные валюты и, следовательно, расчеты в них. Глядя на сегодняшнее развитие событий в результате санкций в отношении России, вопрос в том, как будут действовать США при условии сохранения технологического доминирования в будущем.