Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В государственный Эрмитаж в Петербурге вернулись экспонаты, задержанные на границе России и Финляндии таможенными службами соседней страны, передает 11 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Возвращение экспонатов в Эрмитаж

Днем 11 апреля к главному зданию Эрмитажа подъехал грузовик с экспонатами. Ящики с ценным грузом аккуратно спустили с фур и перевезли в хранилище главного здания музея. Осмотр состояния картин и скульптур провел лично гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«Это третье возвращение третьей выставки Эрмитажа в последнее время, — заметил Пиотровский. — Хочу поблагодарить всех, кто своей слаженной работой подтвердили, что нынешнее действующее международное право, культурный и выставочный обмен имеют особый статус и не подчиняются даже санкционным требованиям».

Елена Молчанова ИА REGNUM Возвращение экспонатов в Эрмитаж

Глава музея отметил, что у Эрмитажа есть ещё выставки, которые готовятся к возвращению, но в целях безопасности рассказывать о них он пока не будет.

Елена Молчанова ИА REGNUM Возвращение экспонатов в Эрмитаж

Напомним, 1 и 2 апреля на границе Финляндии с Россией, на МАПП «Ваалимаа», были задержаны три грузовика, в которых находились экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», которые транзитом возвращались с выставок в Италии и Японии. Таможенная служба Финляндии заявила, что перевозимые в РФ предметы якобы подпадали под санкции ЕС против России. Спустя несколько дней переговоров финские власти объявили, что у Финляндии нет никаких причин удерживать музейные экспонаты России, это подтвердила и еврокомиссия.