Кострома, , 13:53 — REGNUM Концерн из Костромы «Медведь», производящий вентиляционные системы и теплообменное оборудование, на треть увеличил продажи своей продукции на фоне антироссийских санкций Запада. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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При этом в производство концерн практически полностью использует отечественное сырье и комплектующие, а для некоторых деталей, которые ранее закупались за рубежом, найдены отечественные аналоги.

Также из-за роста заказов предприятие проводит набор персонала и планирует закупить дополнительное оборудование для производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что зарплата рабочих крупного завода из Курска «Авиаавтоматика» выросла на фоне антироссийских санкций.