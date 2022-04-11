Москва, , 13:53 — REGNUM В России запускается проект по созданию трёх десятков передовых инженерных школ на базе вузов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Инженер Technologiya.ru

«Правительство запускает федеральный проект по созданию тридцати передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны», — сказал Мишустин.

Он назвал крайне важным «в кратчайшие сроки достичь технологической независимости», которая основывалась бы на «крепкой и диверсифицированной промышленности».