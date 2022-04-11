Москва, 11 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В России запускается проект по созданию трёх десятков передовых инженерных школ на базе вузов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министрМихаил Мишустин.

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«Правительство запускает федеральный проект по созданию тридцати передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны», — сказал Мишустин.

Он назвал крайне важным «в кратчайшие сроки достичь технологической независимости», которая основывалась бы на «крепкой и диверсифицированной промышленности».