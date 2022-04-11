Москва, , 13:52 — REGNUM Политолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев («Единая Россия») направил письмо федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с резким осуждением осквернения мемориала воину-освободителю в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Dezona. ru

Олег Матвейчев является депутатом Государственной думы от Кемеровской области, и подчеркивает в своем письме, что образом для создания памятника воина-освободителя стал его земляк, Николай Масалов.

«В Германии нацистами осквернен памятник советскому «Воину-освободителю», что лишний раз показывает лживость утверждений о том, что «на Украине нет нацизма».

Заявления о том, что Зеленский, будучи по происхождению евреем, не может быть нацистом, являются неубедительными отговорками. Всем известно, что нацизм культивировался на Украине задолго до Зеленского, что и во времена последней мировой войны было множество евреев-коллаборационистов, которые без малейших угрызений совести не только выдавали своих же соплеменников нацистам на расправу, но и прямо участвовали в преступлениях фашистов. Национальность никогда не была препятствием для низких людей, во всяком народе есть паршивые овцы. Украинский нацизм давно взял в оборот еврея Зеленского, который до этого с еврейством духовно никогда не был связан. Национальность Зеленского оказалась удобной ширмой, прикрываясь которой, можно было безнаказанно творить черные дела.

Несомненно, нацизм на Украине, запустивший свои щупальца во все сферы жизни общества, был бы невозможен без покровительства. Таким покровителем стали Соединенные Штаты, которые систематически в ООН голосуют против резолюций, вносимых Россией, об осуждении реабилитации нацизма. Тем самым, США беззастенчиво демонстрируют, что покровительство нацизму для них является сущностным фактором, что Америка разделяет эту преступную идеологию. Очевидно, что когда огромное количество нацистских преступников нашло убежище в США или в других странах, но, опять-таки, благодаря США, и когда республиканцы Буш и Трамп или демократы Обама и Байден все время вещают об «исключительности США» — это все звенья одной цепи. Позволю напомнить, что больше всех о национальной исключительности любил говорить Гитлер. Эти убеждения в «исключительности» стоили жизней 60 миллионов жертв нацизма. Невозможно вычеркнуть из истории это преступление против человечества, а все попытки реабилитации нацизма будут тщетны. Всякий, кто встанет на сторону реабилитации по каким-то политическим тактическим соображениям, должен понимать, что он встает на сторону абсолютного зла и никакие и это не имеет никакого оправдания.

Сейчас некоторые политики, в том числе и германские, пытаются выдать вандализм украинских нацистов за мелкое хулиганство… Дескать, эмоционально их можно понять, потому что их страна сражается с Россией…. На самом деле, Украина сама много лет вела антироссийскую политику, запрещала русский язык, родной для 80 процентов населения, а НАТО постоянно этому потворствовало и планомерно накачивало Украину оружием. Если бы Украину не вооружали, если бы не подталкивали все время к борьбе с Россией, если бы не концентрировали огромную армию на границах Донбасса, то не было бы никакого военного конфликта. Поэтому ответственность за происходящее несет альянс стран НАТО – за то расширялся на Восток, несмотря на свои прежние обещания, за то, что не хотел услышать озабоченность России, за то, что толкал Украину к военным действиям. Именно альянс НАТО виновен и в том, что 8 лет Украина издевалась над Донбассом, что в результате бомбардировок украинскими военнослужащими Донбасса погибло 14 тысяч мирных граждан, в том числе более 100 детей.

Русский человек всегда был человеком мирным и никогда не опускался до мести памятникам, до мести невиновным жителям, к какому бы народу они не принадлежали, никогда не опускался до сумасбродной культуры отрицания. А ведь русским было за что мстить. За то, что фашисты в Советском Союзе уничтожили 13 миллионов абсолютно мирного населения, из которых 11 миллионов было зверски замучено и казнено на оккупированных территориях. Вы не ослышались, эти люди не стали случайными жертвами в результате военных действий, а именно были казнены и замучены. За все причиненное зло русские имели полное право уничтожить всю Германию под корень. Однако, советский солдат поступил гуманно и дал Германии возможность жить, возродиться заново, начать все с чистого листа», — говорится в обращении депутата ГД к канцлеру Германии.

«В 1941–1943 годах в Аношенском детском доме под Смоленском немецко-фашистские захватчики замучили и убили 113 детей. В сентябре 1942 года они расстреляли 47 воспитанников детского дома в станице Нижне-Чирская на Дону. В том же 1942 году германские нацисты убили 53 воспитанника Домачевского детского дома под Брестом и 213 детей в Ейске. Этот список массовых расправ можно продолжать и продолжать. Но были и особо изощрённые преступления. В январе 1942 года, отступая из населенного пункта Кресты Велижского района Смоленской области, оккупанты замучили семью Даниловых: сорокалетнюю мать Анну и ее дочерей — 16-летнюю Лидию, 12-летнюю Софию, пятилетнюю Валентину и двухлетнюю Варвару.

«На глазах у матери самую маленькую девочку Варвару фашистские гады изрезали всю ножом, отрезали уши, выкололи глаза, старшей дочери комсомолке Лиде эти же изверги разбили лицо, разрубили нос, вырезали язык. Замучив всех четырех дочерей, гитлеровские бандиты предали смерти мать», — говорится в государственном обвинительном акте об этом преступлении… В своих исследованиях о потерях в годы Великой Отечественной войны историк Кривошеев говорит о более чем 216 тысячах детей, которые были целенаправленно уничтожены немцами и их союзниками в ходе карательных операций на территории СССР. Есть историки, которые утверждают, что их было больше. Вдумаемся: наши солдаты шли по родной земле на запад и видели, что делали с ней, с их родными, с их и нашими общими детьми гитлеровцы. Советские военачальники знали больше простых солдат, знали, насколько массовыми были эти преступления СС, гестапо, вермахта, полиции, оккупационных администраций… И вот эти солдаты приходят в Берлин, другие немецкие города. Солдат — спасает немецкую девочку. Комендант Берлина Берзарин (почитайте о его работе в этом качестве — удивительное свидетельство и государственных способностей, и человеколюбия советского военачальника!) приказывает обеспечить детей в городе стаканом молока каждый день, накормить их и их родителей, быстро восстановить жизнь города. И не покладая рук работает для решения этой задачи», — пишет публицист Михаил Демурин, — отмечается в письме политолога.

«Пример милосердного отношения русских к народу Германии показал именно мой земляк Николай Масалов из Кузбасса, чей подвиг – не легенда, а реальная история, которая была документально зафиксирована. 30 апреля 1945 года во время боев за взятие аэродрома Темпельхоф перед самой артподготовкой, Масалов услышал детский плач и добился разрешения спасти ребенка, который, безусловно, погиб бы при артподготовке. Когда Николай Масалов добрался до места, то обнаружил трехлетнюю немецкую девочку, которая плакала над телом матери, убитой в спину самими эсэсовцами. Женщина с ребенком бежала в сторону русских позиций, понимая, что только там может быть спасение, но эсэсовцы не давали выбраться из зоны боев даже своим, как сейчас нацисты поступают на Украине, берут в заложники мирных граждан… Николай Масалов, рискуя собственной жизнью, спас эту немецкую девочку, в последствии, стал почетным гражданином Берлина, а его подвиг был увековечен в мемориале в берлинском Трептов-парке, потому что он стал настоящим символом гуманного отношения русских к немцам.

Господин Шольц!

Для вас и для всей Германии дело чести – не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма многочисленных украинских беженцев, среди которых огромное количество нацистов. В ближайшее время, когда они наводнят Германию и лишат спокойной жизни мирных жителей, вы наконец-то увидите, что такое украинский нацизм воочию. Раньше вы только слышали о нём от нас, но не верили нам. Но когда они поставят на уши всю Германию, вы уже не сможете сказать, что это все была только русская пропаганда. Ваш долг – найти преступников, которые это совершили. Я думаю, что это несложно, ведь в Берлине так же, как и во всех столицах, повсюду тысячи камер наблюдения. При желании по ним без проблем можно проследить весь путь преступников от магазина, где была куплена краска, до мемориала в Трептов-парке и путь, по которому они возвращались. Не сомневаюсь, полиции Германии не составит труда установить местонахождения подонков, ведь практически все преступления такого рода раскрываются по горячим следам. Они должны быть осуждены, а судебный процесс над ними должен быть громким и широко освещаться в немецких СМИ. Только так Германия сможет показать всему миру, что еще не перешла опасную черту, не скатилась в свое нацистское прошлое.