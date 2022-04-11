Махачкала, , 13:50 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки было выявлено всего 18 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший показатель заболеваемости в 2022 году, сообщили 11 апреля в федеральном оперативном штабе. Последний раз столько заболевших выявляли в республике лишь в начале пандемии в 2020 году.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

За последние сутки было госпитализировано в ковидные госпитали три пациента с COVID-19. Выздоровели за прошедший день 345 человек, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. Общее число находящихся на лечении в республике составляет 1901 человек. Скончался за сутки один пациент.

По данным федерального оперштаба, Дагестан не соответствует только по одному критерию условиям региона свободного отCOVID-19 — уровню коллективного иммунитета. Он в регионе менее 80%.