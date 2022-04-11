Москва, 11 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Правительство продолжит оказание поддержки больницам и поликлиникам, работающим в системе ОМС. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Onf.ru В поликлинике

«Продолжаем поддерживать и наши больницы и поликлиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования», — сказал Мишустин.

По его словам, на эти цели дополнительно будет выделено 35 млрд рублей.