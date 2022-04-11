Саратов, 11 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Саратове задержана группа подозреваемых в хищении денежных средств ретейлеров с помощью криминальной схемы с покупкой якобы бракованных товаров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Руководил группой и финансировал ее деятельность 36-летний житель Саратова. Его сообщники покупали в крупных магазинах дорогостоящую бытовую и компьютерную технику, мобильные телефоны и различные гаджеты. Другие соучастники приводили товары в негодность. Сделанные ими повреждения правдоподобно имитировали производственный брак. В дальнейшем злоумышленники направляли в торговые организации претензии и оформляли фиктивные заключения экспертиз. Задействованные в криминальной схеме юристы от имени подставных потерпевших обращались суд с исковыми заявлениями в отношении ретейлеров. После удовлетворения исков деньги поступали на специально открытые банковские счета.

В нескольких случаях соучастники, получив деньги, восстанавливали технику и продавали ее через интернет.

От действий подозреваемых пострадали шесть торговых компаний. Предварительно, сумма причиненного ущерба превысила 5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено 10 уголовных дел. Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, в отношении одного человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове от деятельности семи мошенников пострадали 43 человека. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

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