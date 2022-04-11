Москва, , 13:46 — REGNUM В России будет запущена специальная программа поддержки фармацевтической и медицинской промышленностей. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фармацевтика Pharma.net.ua

«Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий в фармацевтической и медицинской промышленностей, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей», — сказал Мишустин.

По его словам, такие предприятия смогут получить независимые банковские гарантии с льготной комиссионной ставкой.