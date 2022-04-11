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«ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»»
Кива: командир «Азова»* Прокопенко вырвался из окружения в Мариуполе
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
11 апреля 2022, 13:45 — REGNUM Командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Прокопенко удалось вырваться из окружения в Мариуполе. Об этом 11 апреля сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Илья Кива
Zagittya.com.ua
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По его словам, которые приводит РИА Новости, командир нацбата «бросил своё подразделение» и на вертолёте сумел вырваться в Киев, где находится в настоящее время.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Народной милиции ДНР сообщили о пресечении попытки эвакуации Прокопенко на вертолёте.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.